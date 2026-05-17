В Энергодаре произошла повторная атака БПЛА

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повторная атака БПЛА произошла в Энергодаре Запорожской области, линия электроснабжения получила новые повреждения, сообщили в администрации города.
Как ранее оповещали в администрации, город подвергался атаке БПЛА в ночь на воскресенье, в результате чего была повреждена линия электроснабжения.
"Повторная атака БПЛА. Линия электроснабжения получила новые повреждения. Город запитан не полностью", - говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации на платформе "Макс".
Отмечается, что восстановительные работы продолжаются, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.
