12:35 17.05.2026 (обновлено: 13:13 17.05.2026)
В Боливии во время протестов задержали не менее ста человек, пятеро пострадали

© REUTERS / Claudia MoralesПротестующие в Эль-Альто, Боливия. 17 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Боливии во время протестов задержали не менее ста человек.
  • Среди задержанных оказались два 16-летних подростка.
  • Протестующие в Боливии требуют повышения зарплаты и выступают против ввоза загрязненного топлива.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Не менее 100 человек были задержаны во время протестов в стране в субботу, пять человек пострадали в результате столкновений с полицией, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека страны.
"В рамках текущего мониторинга, проводимого управлением омбудсмена в отношении операций в городах Ла-Пас и Эль-Альто, по состоянию на 19.30 (02.30 по мск в воскресенье - ред.) были задержаны не менее 100 человек, которые были доставлены в различные полицейские и военные учреждения", - говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсети Facebook*.
В публикации добавляется, что из общего числа задержанных 47 человек были зарегистрированы в полицейских участках. Среди них были два 16-летних подростка. Управление отмечает в другом сообщении, опубликованном на своем сайте, что в результате столкновений протестующих с полицией пять человек пострадали. Им была оказана медицинская помощь.
По данным местного издания Deber, полиция и военные в субботу продолжили проводить операцию по разблокировке дорог от протестующих в департаменте Ла-Пас Боливии.
Акции протеста проходят в разных городах Боливии, где коренное население и фермеры требуют повышения зарплаты и выступают против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
