В Боливии во время протестов задержали не менее ста человек

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Не менее 100 человек были задержаны во время протестов в стране в субботу, пять человек пострадали в результате столкновений с полицией, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека страны.

"В рамках текущего мониторинга, проводимого управлением омбудсмена в отношении операций в городах Ла-Пас и Эль-Альто, по состоянию на 19.30 (02.30 по мск в воскресенье - ред.) были задержаны не менее 100 человек, которые были доставлены в различные полицейские и военные учреждения", - говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсети Facebook*.

В публикации добавляется, что из общего числа задержанных 47 человек были зарегистрированы в полицейских участках. Среди них были два 16-летних подростка. Управление отмечает в другом сообщении, опубликованном на своем сайте, что в результате столкновений протестующих с полицией пять человек пострадали. Им была оказана медицинская помощь.

По данным местного издания Deber, полиция и военные в субботу продолжили проводить операцию по разблокировке дорог от протестующих в департаменте Ла-Пас Боливии

Акции протеста проходят в разных городах Боливии, где коренное население и фермеры требуют повышения зарплаты и выступают против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили.