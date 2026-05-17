Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кутьковки

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ.
Шестнадцатого мая оборонное ведомство сообщило об освобождении от ВСУ группировкой войск "Запад" населенных пунктов Боровой и Кутьковки в Харьковской области.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом", - говорится в поздравительной телеграмме министра.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов.
Помимо этого, Андрей Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за образцовое выполнение воинского долга по защите Родины, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей государства.