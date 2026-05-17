Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кутьковки - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 17.05.2026
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кутьковки

Белоусов поздравил 121-й мотострелковый полк с освобождением Кутьковки

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области.
  • Оборонное ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Боровой и Кутьковки в Харьковской области группировкой войск "Запад".
  • Белоусов выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей государства.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ.
Шестнадцатого мая оборонное ведомство сообщило об освобождении от ВСУ группировкой войск "Запад" населенных пунктов Боровой и Кутьковки в Харьковской области.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом", - говорится в поздравительной телеграмме министра.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов.
Помимо этого, Андрей Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за образцовое выполнение воинского долга по защите Родины, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей государства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
ВС России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала