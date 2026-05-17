Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кутьковки

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов.