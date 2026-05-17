Беглов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков. "Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом.
Беглов поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба "Зенит" и всех петербуржцев с победой команды в чемпионате России.
"Чемпионский кубок возвращается в Петербург. "Зенит" оправдал ожидания своих преданных поклонников. Как и подобает настоящей петербургской команде, проявил выдержку и силу духа, упорство и волю к победе. "Зенит" сражался до конца и не сдавался, преодолел неблагоприятные обстоятельства и сумел серьезно прибавить в последних турах. Команда уверенно провела заключительный матч на выезде и вновь доказала, что является сильнейшей в России", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что завершившийся национальный чемпионат стартовал в год 100-летия клуба "Зенит".
"Теперь у Петербурга больше всего побед в футбольном чемпионате России - 11. Благодаря "Зениту" - яркому спортивному символу Северной столицы - наш город отныне по праву называется футбольной столицей страны", - отметил Беглов.