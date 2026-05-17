Беглов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Губернатор отметил, что завершившийся национальный чемпионат стартовал в год 100-летия клуба "Зенит".

"Теперь у Петербурга больше всего побед в футбольном чемпионате России - 11. Благодаря "Зениту" - яркому спортивному символу Северной столицы - наш город отныне по праву называется футбольной столицей страны", - отметил Беглов.