Беглов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
20:58 17.05.2026
Беглов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.
  • «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче заключительного тура РПЛ и стал чемпионом России, набрав 68 очков и завоевав золото в 11-й раз.
  • Беглов отметил, что «Зенит» является ярким спортивным символом Северной столицы и благодаря его победе Санкт-Петербург теперь по праву называется футбольной столицей страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков. "Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом.
Беглов поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба "Зенит" и всех петербуржцев с победой команды в чемпионате России.
"Чемпионский кубок возвращается в Петербург. "Зенит" оправдал ожидания своих преданных поклонников. Как и подобает настоящей петербургской команде, проявил выдержку и силу духа, упорство и волю к победе. "Зенит" сражался до конца и не сдавался, преодолел неблагоприятные обстоятельства и сумел серьезно прибавить в последних турах. Команда уверенно провела заключительный матч на выезде и вновь доказала, что является сильнейшей в России", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что завершившийся национальный чемпионат стартовал в год 100-летия клуба "Зенит".
"Теперь у Петербурга больше всего побед в футбольном чемпионате России - 11. Благодаря "Зениту" - яркому спортивному символу Северной столицы - наш город отныне по праву называется футбольной столицей страны", - отметил Беглов.
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
