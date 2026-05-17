Батраков высказался о возможном переходе в "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что не знает, был ли матч против ЦСКА для него последним за московский футбольный клуб.
- «Чемпионат» сообщил, что Батраков может перейти в «ПСЖ» летом 2026 года.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что не знает, был ли матч против ЦСКА для него последним за московский футбольный клуб.
«
"Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится. Не читаю (новости про переговоры) и ничего не знаю про это", - сказал Батраков журналистам.
Батракову 20 лет, в прошедшем сезоне он провел за клуб 36 матчей и забил 17 мячей.