Рейтинг@Mail.ru
Батраков высказался о возможном переходе в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:54 17.05.2026
Батраков высказался о возможном переходе в "ПСЖ"

Защитник Батраков не знает, был ли матч с ЦСКА для него последним за "Локомотив"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что не знает, был ли матч против ЦСКА для него последним за московский футбольный клуб.
  • «Чемпионат» сообщил, что Батраков может перейти в «ПСЖ» летом 2026 года.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что не знает, был ли матч против ЦСКА для него последним за московский футбольный клуб.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в Telegram-канале утверждал, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
«
"Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится. Не читаю (новости про переговоры) и ничего не знаю про это", - сказал Батраков журналистам.
Батракову 20 лет, в прошедшем сезоне он провел за клуб 36 матчей и забил 17 мячей.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа
24 марта, 11:41
 
ФутболСпортМоскваТрансферы в РПЛАлексей БатраковЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала