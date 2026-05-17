Рейтинг@Mail.ru
Фанаты "Локомотива" освистали Баринова перед матчем с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:54 17.05.2026 (обновлено: 18:59 17.05.2026)
Фанаты "Локомотива" освистали Баринова перед матчем с ЦСКА

Фанаты "Локомотива" освистали экс-капитана команды Баринова перед матчем с ЦСКА

© Фото : Соцсети ПФК ЦСКАДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Соцсети ПФК ЦСКА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики московского «Локомотива» освистали Дмитрия Баринова во время объявления стартового состава ЦСКА перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу.
  • Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно, до этого он провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Болельщики московского "Локомотива" освистали полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время объявления стартового состава армейцев перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит на "ВЭБ Арене". Баринов, который перешел в ЦСКА из "Локомотива" в зимнее трансферное окно, вышел на поле с первых минут.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и до трансфера в армейский клуб провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. После перехода в ЦСКА полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В ЦСКА рассказали, как Акинфеев подкалывает молодежь в команде
15 мая, 14:22
 
ФутболСпортДмитрий БариновЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала