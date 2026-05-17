Фанаты "Локомотива" освистали Баринова перед матчем с ЦСКА

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и до трансфера в армейский клуб провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. После перехода в ЦСКА полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.