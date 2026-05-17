Фанаты "Локомотива" освистали Баринова перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Болельщики московского "Локомотива" освистали полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время объявления стартового состава армейцев перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит на "ВЭБ Арене". Баринов, который перешел в ЦСКА из "Локомотива" в зимнее трансферное окно, вышел на поле с первых минут.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и до трансфера в армейский клуб провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. После перехода в ЦСКА полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.