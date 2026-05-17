"Балтика" потерпела четвертое поражение подряд в концовке сезона РПЛ

- Футболисты московского «Динамо» обыграли калининградскую «Балтику» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги.
- «Динамо» заняло седьмое место в итоговой таблице РПЛ сезона-2025/26, а «Балтика», потерпев четвертое поражение подряд, финишировала шестой.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли калининградскую "Балтику" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Калининграде, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" голы забили Артур Гомес (8-я минута) и Константин Тюкавин (71). У хозяев отличился Дерик Ласерда (55).
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
