Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" потерпела четвертое поражение подряд в концовке сезона РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:07 17.05.2026 (обновлено: 20:11 17.05.2026)
"Балтика" потерпела четвертое поражение подряд в концовке сезона РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Балтику" в последнем туре чемпионата России

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Андрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского «Динамо» обыграли калининградскую «Балтику» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги.
  • «Динамо» заняло седьмое место в итоговой таблице РПЛ сезона-2025/26, а «Балтика», потерпев четвертое поражение подряд, финишировала шестой.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли калининградскую "Балтику" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Калининграде, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" голы забили Артур Гомес (8-я минута) и Константин Тюкавин (71). У хозяев отличился Дерик Ласерда (55).
Столичное "Динамо" набрало 45 очков и заняло седьмое место в итоговой таблице РПЛ сезона-2025/26. Потерпевшая четвертое поражение подряд "Балтика" (46 очков) финишировала шестой.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Балтика
1 : 2
Динамо Москва
55‎’‎ • Дерик Лачерда
(Элдар Чивич)
08‎’‎ • Артур Гомес
(Даниил Фомин)
71‎’‎ • Константин Тюкавин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАртур ГомесКонстантин ТюкавинДинамо МоскваБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала