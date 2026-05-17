04:08 17.05.2026 (обновлено: 04:09 17.05.2026)
Генконсул рассказал, что делать при правовых проблемах в Австрии

Генконсул Черкашин призвал россиян соблюдать законы и нормы поведения в Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин рекомендовал соотечественникам соблюдать местные законы и нормы поведения в Австрии, чтобы избежать правовых проблем.
  • Генконсульство РФ готово оказать содействие россиянам в сложной правовой ситуации в Австрии в рамках своей компетенции.
  • В 99% случаев австрийская сторона сообщает, что гражданин РФ не обращался в Генконсульство, и не раскрывает его персональные данные из-за законодательства о защите информации.
ВЕНА, 17 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости рассказал, что делать при правовых проблемах в Австрии.
Дипломат рекомендовал соотечественникам прежде всего по возможности не доводить до подобных ситуаций.
"Несмотря на в целом доброжелательное отношение австрийцев к туристам и иностранцам, важно соблюдать местные законы и нормы поведения, избегать конфликтов и ситуаций, которых можно было бы избежать. Но если человек все же оказался в сложной правовой ситуации, Генконсульство всегда готово оказать содействие в рамках своей компетенции", - отметил Черкашин.
По его словам, у Генконсульства периодически возникают случаи по административным и уголовным делам, они находятся на контроле российских дипломатов. "В таких случаях мы действуем принципиально в юридически выверенном порядке. В контакте с органами правопорядка и юстиции. Ударение – на защите интересов, а также персональных данных российских граждан", - пояснил он.
При этом он уточнил, что в Генконсульстве о задержаниях российских граждан зачастую узнают из местных СМИ. "Соответственно, первым делом, как консульские сотрудники, мы связываемся с правоохранительными органами, чтобы выяснить личность человека, обстоятельства произошедшего и получить подтверждение информации", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в 99% случаев российской стороне отвечают, что гражданин РФ самостоятельно в Генконсульство не обращался и обращаться не хочет. "При этом австрийская сторона не раскрывает персональные данные - имя, фамилию и другую информацию, поскольку это ограничено законодательством о защите персональных данных", - добавил дипломат.
По его словам, Генконсульство ставит такие ситуации на контроль и внимательно следит за развитием событий.
