Генконсул рассказал, что делать при правовых проблемах в Австрии

ВЕНА, 17 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости рассказал, что делать при правовых проблемах в Австрии.

Дипломат рекомендовал соотечественникам прежде всего по возможности не доводить до подобных ситуаций.

"Несмотря на в целом доброжелательное отношение австрийцев к туристам и иностранцам, важно соблюдать местные законы и нормы поведения, избегать конфликтов и ситуаций, которых можно было бы избежать. Но если человек все же оказался в сложной правовой ситуации, Генконсульство всегда готово оказать содействие в рамках своей компетенции", - отметил Черкашин.

По его словам, у Генконсульства периодически возникают случаи по административным и уголовным делам, они находятся на контроле российских дипломатов. "В таких случаях мы действуем принципиально в юридически выверенном порядке. В контакте с органами правопорядка и юстиции. Ударение – на защите интересов, а также персональных данных российских граждан", - пояснил он.

При этом он уточнил, что в Генконсульстве о задержаниях российских граждан зачастую узнают из местных СМИ. "Соответственно, первым делом, как консульские сотрудники, мы связываемся с правоохранительными органами, чтобы выяснить личность человека, обстоятельства произошедшего и получить подтверждение информации", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 99% случаев российской стороне отвечают, что гражданин РФ самостоятельно в Генконсульство не обращался и обращаться не хочет. "При этом австрийская сторона не раскрывает персональные данные - имя, фамилию и другую информацию, поскольку это ограничено законодательством о защите персональных данных", - добавил дипломат.