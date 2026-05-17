Анохин поучаствовал в дискуссии в рамках экспедиции "Код непокоренных"
20:37 17.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в пленарной дискуссии в рамках ежегодной российско-белорусской патриотической экспедиции "Код непокоренных – 2026".
"В центре обсуждения — развитие молодежного сотрудничества в Союзном государстве в условиях глобальной геополитической нестабильности, укрепление единства народов России и Беларуси, а также актуальность защиты исторической памяти и противодействия ее искажению. Нашу связь с Беларусью определяют не просто география, но и родственные узы, общая история. Поэтому символично, что экспедиция "Непокоренные" проходит на смоленской героической земле", - написал Анохин на платформе "Макс".
В рамках дискуссии прозвучала мысль, что участники экспедиции сегодня становятся проводниками правды для тысяч их сверстников. Представители Беларуси подчеркнули, что во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель их страны.
"И сегодня, когда живых свидетелей остается все меньше, задача молодежи — впитывать эту память и нести ее в общество", - подчеркнул глава региона.
По его словам, важной частью встречи стал живой диалог с участниками проекта. Ребята из поисковых отрядов, волонтеры и юнармейцы делились своими историями, задавали вопросы и высказывали предложения. Молодые люди предлагали расширить географию экспедиций, создать больше совместных российско-белорусских медиапроектов и системно вовлекать в такие акции как можно больше сверстников.
