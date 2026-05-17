Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" в связи с временными ограничениями принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.