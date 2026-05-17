В аэропорту Калуги, Внуково и Домодедово сняли ограничения

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в "Домодедово", "Внуково" и в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
