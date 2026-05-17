10:40 17.05.2026 (обновлено: 10:47 17.05.2026)
Минтранс рассказал о задержках рейсов в Московском регионе

В аэропортах Московского региона более чем на 2 часа задержано 32 рейса

© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах московского авиаузла задерживаются более чем на два часа 32 рейса из-за ограничений воздушного пространства.
  • Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров.
  • Авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, включая предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тридцать два рейса задерживаются более чем на два часа в аэропортах московского авиаузла из-за ограничений воздушного пространства, действовавших ночью и утром, сообщил Минтранс РФ.
"В аэропортах московского региона на вылет более двух часов задержаны 32 рейса", - говорится в сообщении.
Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров, службы работают в усиленном режиме. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, в том числе предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице, подчеркнули в Минтрансе.
"Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора", - добавили в министерстве.
