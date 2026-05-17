Минтранс рассказал о задержках рейсов в Московском регионе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тридцать два рейса задерживаются более чем на два часа в аэропортах московского авиаузла из-за ограничений воздушного пространства, действовавших ночью и утром, сообщил Минтранс РФ.

Аэропорты и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров, службы работают в усиленном режиме. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, в том числе предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице, подчеркнули в Минтрансе.