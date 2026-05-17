Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве нижегородский аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, направлявшиеся в столицу. На текущий момент принято 15 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Как уточнили в пресс-службе, с пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.
"Все службы аэропорта "Чкалов" работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь - пуфы, матрасы", - сообщает пресс-служба аэропорта.