В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения

- В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Такие меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация.
Ранее в ведомстве сообщали, что аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.