Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как жители Арктики воспринимают меры поддержки - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 16.05.2026
Эксперт рассказал, как жители Арктики воспринимают меры поддержки

РИА Новости: жители Арктики считают меры поддержки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПобережье Баренцева моря на Кольском полуострове
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство жителей арктических территорий знают о многих мерах поддержки, действующих в северных регионах.
  • Жители считают меры поддержки полезными для региона в целом, но не для себя лично.
  • Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» провел социологическое исследование, охватившее свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
МУРМАНСК, 16 мая - РИА Новости. Большинство жителей арктических территорий знают о многих мерах поддержки, действующих в северных регионах, однако считают их полезными в глобальном смысле, но не для себя лично, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование "Качество жизни в Арктике и восприятие государственной политики". В том числе аналитики ПОРА выяснили, насколько жители осведомлены о мерах поддержки в Арктики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
17 февраля, 08:00
По словам Адамовича, исследование выявило интересную тенденцию. На сегодняшний день в Арктике действует большое количество мер поддержки. Это и "Арктическая ипотека", и "Арктический гектар", и "Дети Арктики", и многие другие. У респондентов была возможность ответить, считают ли они эти меры полезными лично для себя или для региона в целом. "И вот здесь мы наблюдаем одну и ту же зависимость. Респонденты отвечали, что о мерах поддержки знают и считают их полезными для региона и Арктики в целом, а вот для себя лично - нет. Такое ощущение, как будто людям кажется так: меры есть - это хорошо, пусть будут, но лично для меня они нужны не очень", - заявил РИА Новости аналитик.
Он уточнил, что, например, "Арктическую ипотеку" считают полезной для региона свыше 81% респондентов, а для себя лично - 42,8%. "Арктический гектар" кажется вообще нужным 69,3 процентам ответивших, а лично для себя его пользу отметили 19,5%. В том, что мастер-планы развития опорных населенных пунктов АЗРФ необходимы, не сомневаются 81% опрошенных и только 47,8% ответили, что для них лично мастер-планы тоже важны.
"Наверное, есть смысл задуматься, возможно, надо об этих мерах по-другому информировать население, чтобы жители лучше понимали, как они лично смогут ими воспользоваться. А возможно, и сами меры поддержки не очень эффективны, поэтому люди не считают их полезными для себя. Мы как исследователи можем только сказать о том, что есть такая тенденция", - пояснил Адамович.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) - экспертный центр, занимающийся аналитикой и содействующий реализации госполитики в Арктической зоне Российской Федерации.
Набережная имени Оруджева в Надыме - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Исследование выявило поселения в Арктике, где люди чувствуют себя безопасно
29 апреля, 06:02
 
АрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала