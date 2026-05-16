"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о беспомощности ВСУ на фоне наступления российской армии.
- Минобороны России сообщило о нанесении трех ударов возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК Украины, а также объектам ВСУ.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о беспомощности ВСУ на фоне наступления российской армии.
«
"В Одесской области была массированная атака. Тяжелейшие удары по Измаилу, по портовой инфраструктуре. Сколько там сидит миллиардеров? Они не в состоянии создать группы, чтобы прикрыть, например, Черниговскую область. Это же надо быть такими неучами. Это позор, который даже сложно представить. Ну нельзя такие назначения кадровые делать. С другой стороны, разве шоумен что-то понимает в кадровых назначениях? Что он может понимать? У него цель совсем другая, правильно? Просто идет задача "пилить бабло". А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность", — сказал он.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российские войска нанесли три удара возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК Украины, а также объектам ВСУ. По данным ведомства, среди пораженных целей — военные предприятия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.