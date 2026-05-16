"В отставку!" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - РИА Новости, 16.05.2026
19:59 16.05.2026 (обновлено: 20:18 16.05.2026)
"В отставку!" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Азаров: Зеленский должен подать в отставку из-за скандала с его окружением

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский в Ереване. Архивное фото
Владимир Зеленский в Ереване. Архивное фото
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский в Ереване. Архивное фото
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский должен отказаться от своей должности из-за коррупционного скандала.
  • Главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
  • По делу проходят еще шесть человек, включая бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и Тимура Миндича — друга и соратника Владимира Зеленского.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от своей должности из-за набирающего обороты коррупционного скандала, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленскому следовало бы самому подать в отставку, учитывая коррупционный скандал, разразившийся на фоне обнародования так называемых пленок Миндича", — написал он.
Политик отметил, что в стране сложилась уникальная ситуация, когда все ближайшее окружение и сам глава государства оказались под подозрением из-за обвинений в коррупции. По мнению Азарова, Зеленскому необходимо подать в отставку, так как восстановить доверие общества не получится.
Главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в четверг в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
