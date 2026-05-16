Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обратился за помощью к Франции из-за нехватки ракет - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 16.05.2026
Зеленский обратился за помощью к Франции из-за нехватки ракет

Зеленский заявил о готовности Франции усилить ПВО Украины

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обратился за помощью к Франции из-за нехватки ракет на Украине.
  • Франция готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины, заявил Зеленский.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок сообщил, что Франция готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Зеленский ранее признал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет. Зеленский в марте заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением оружия, которое теперь нужно самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за задержек по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
"Содержательный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Франция готова работать по противобаллистике... Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"К этому все идет". В Киеве забили тревогу из-за бегства Зеленского
15 мая, 18:09
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала