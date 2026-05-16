Зеленский обратился за помощью к Франции из-за нехватки ракет

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский после заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок сообщил, что Франция готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Зеленский ранее признал, что на Украине существует дефицит противобаллистических ракет. Зеленский в марте заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением оружия, которое теперь нужно самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за задержек по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
"Содержательный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Франция готова работать по противобаллистике... Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.