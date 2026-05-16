Двух спартаковских легионеров признали лучшими в Кубке России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" ганец Александер Джику и камерунец Кристофер Ву признаны лучшими центральными защитниками Кубка России по футболу в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале соревнования.
В голосовании болельщиков Джику и Ву опередили связку защитников Диего Коста - Жубал из "Краснодара".
Ву 24 года, Джику - 31. Оба футболиста проводят дебютный сезон в составе "Спартака", вместе с которым вышли в суперфинал Кубка России, где сыграют против "Краснодара".
Ву принял участие в восьми матчах Кубка России в текущем сезоне и забил один гол, Джику провел столько же встреч и не отметился результативными действиями.
