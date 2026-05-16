Рейтинг@Mail.ru
Двух спартаковских легионеров признали лучшими в Кубке России - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:23 16.05.2026 (обновлено: 17:21 16.05.2026)
Двух спартаковских легионеров признали лучшими в Кубке России

Джику и Ву признали лучшими центральными защитниками КР в сезоне-2025/26

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександер Джику
Александер Джику - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александер Джику. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Джику и Кристофера Ву признали лучшими центральными защитниками Кубка России по футболу в сезоне-2025/26.
  • Они опередили связку защитников Диего Коста и Жубала из "Краснодара" в голосовании болельщиков.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" ганец Александер Джику и камерунец Кристофер Ву признаны лучшими центральными защитниками Кубка России по футболу в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале соревнования.
В голосовании болельщиков Джику и Ву опередили связку защитников Диего Коста - Жубал из "Краснодара".
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Мойзеса признали лучшим левым защитником Кубка России в сезоне-2025/26
15 мая, 15:33
Ву 24 года, Джику - 31. Оба футболиста проводят дебютный сезон в составе "Спартака", вместе с которым вышли в суперфинал Кубка России, где сыграют против "Краснодара".
Ву принял участие в восьми матчах Кубка России в текущем сезоне и забил один гол, Джику провел столько же встреч и не отметился результативными действиями.
Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Агкацев признан лучшим вратарем Кубка России
14 мая, 16:09
 
ФутболСпортАлександер ДжикуКристофер ВуДиего КостаСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала