В Запорожье прогремел взрыв

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.