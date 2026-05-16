Европарламент не замечает проблем под носом, заявила Захарова
14:48 16.05.2026 (обновлено: 14:49 16.05.2026)
Европарламент не замечает проблем под носом, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Европарламент не замечает масштабных проблем у себя под носом, осуждая законотворческие инициативы в Китае.
  • Она отметила, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям КНР отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе», который якобы негативно отразится на жителях автономных районов КНР.
  • Захарова подчеркнула, что в странах ЕС годами творится произвол, растет уровень расизма и ксенофобии, но Европарламент не обращает на это внимания.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европарламент наблюдает за другим концом земли, в частности, осуждая законотворческие инициативы в Китае, не замечая масштабных проблем у себя под носом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале процитировала сообщение о том, что в конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к властям КНР отменить "Закон об этническом единстве и прогрессе", который вступит в силу 1 июля 2026 года, из-за того, что, по мнению евродепутатов, закон якобы негативно отразится на жителях автономных районов КНР - Тибета, Синьцзяна и Внутренней Монголии.
"Напомню очевидное: Китай находится в Азии, а не в Европе. Хотя, учитывая катастрофически низкий уровень эрудиции и образования среди европейских политэлит, кого в Европарламенте это может смущать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание, что Европарламент осудил китайский закон за "поощрение политики ассимиляции и ограничение культурных, религиозных и языковых свобод, что противоречит обязательствам Китая по международному праву".
"Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол. Полное беззаконие, тотальная коррупция, нечеловеческая жестокость — давно стали синонимами киевского режима… Обо всем об этом "цивилизованные европейцы" не сказали ни слова", - подчеркнула Захарова.
При этом официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, что "творится у них под носом, в самих странах ЕС, которые представляет Европарламент".
"Расизм и ксенофобия приобрели в странах-членах угрожающие масштабы. Регулярно отмечаются случаи синофобии. Сохраняется высокий уровень ненавистнической риторики. Европейскими НПО и структурами фиксируется резкий всплеск антисемитизма и антимусульманских настроений… Зато Европарламент через подзорную трубу пристально наблюдает за другим концом земли", - напомнила Захарова.
