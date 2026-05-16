Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что Европарламент не замечает масштабных проблем у себя под носом, осуждая законотворческие инициативы в Китае.

Она отметила, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям КНР отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе», который якобы негативно отразится на жителях автономных районов КНР.

Захарова подчеркнула, что в странах ЕС годами творится произвол, растет уровень расизма и ксенофобии, но Европарламент не обращает на это внимания.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европарламент наблюдает за другим концом земли, в частности, осуждая законотворческие инициативы в Китае, не замечая масштабных проблем у себя под носом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале процитировала сообщение о том, что в конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к властям КНР отменить "Закон об этническом единстве и прогрессе", который вступит в силу 1 июля 2026 года, из-за того, что, по мнению евродепутатов, закон якобы негативно отразится на жителях автономных районов КНР - Тибета , Синьцзяна и Внутренней Монголии

"Напомню очевидное: Китай находится в Азии , а не в Европе . Хотя, учитывая катастрофически низкий уровень эрудиции и образования среди европейских политэлит, кого в Европарламенте это может смущать", - написала Захарова в своем Telegram-канале

Она обратила внимание, что Европарламент осудил китайский закон за "поощрение политики ассимиляции и ограничение культурных, религиозных и языковых свобод, что противоречит обязательствам Китая по международному праву".

"Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол. Полное беззаконие, тотальная коррупция, нечеловеческая жестокость — давно стали синонимами киевского режима… Обо всем об этом "цивилизованные европейцы" не сказали ни слова", - подчеркнула Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, что "творится у них под носом, в самих странах ЕС , которые представляет Европарламент".