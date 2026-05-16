МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он отметил, что тема эскалации ситуации в районе расположения ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, которые, предположительно, состоятся в середине июля.
"Что касается вопроса обеспечения надежного энергоснабжения энергоблоков. Напомню, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух. За это время неоднократно мы сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска резервных, или другими словами - аварийных - дизельгенераторов", - добавил глава "Росатома".