17:47 16.05.2026 (обновлено: 17:48 16.05.2026)
МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, заявил Лихачев

Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, гражданской инфраструктуре и убийства украинскими военными российских граждан и ограничивается исключительно публичными заявлениями об угрозе пролета дронов на расстоянии от украинских АЭС", - сказал Лихачев.
Он отметил, что тема эскалации ситуации в районе расположения ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, которые, предположительно, состоятся в середине июля.
"Что касается вопроса обеспечения надежного энергоснабжения энергоблоков. Напомню, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух. За это время неоднократно мы сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска резервных, или другими словами - аварийных - дизельгенераторов", - добавил глава "Росатома".
 
