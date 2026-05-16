04:14 16.05.2026 (обновлено: 09:22 16.05.2026)
На АЭС "Онагава" обнаружили утечку радиоактивной жидкости

На АЭС "Онагава" в Японии произошла утечка радиоактивной жидкости

© AP Photo / Greg BakerАЭС "Онагава"
АЭС "Онагава". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На втором энергоблоке японской АЭС "Онагава" обнаружили утечку радиоактивных веществ.
  • Влияния на окружающую среду нет, жидкость не попала за пределы здания.
ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. На втором энергоблоке японской АЭС "Онагава" обнаружили утечку радиоактивных веществ, сообщила компания — оператор станции Tohoku Electric Power.
Ее выявили накануне днем в турбинном отсеке. Жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент инцидента реактор не работал.
"Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания", — утверждает оператор.
В компании также уточнили, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе вечером, с утечкой не связано.
АЭС "Онагава" находится в префектуре Мияги в северной части острова Хонсю примерно в 330 километрах от Токио. Станция работает с 1984 года.
