В Пятигорске при взрыве на газовой автозаправке пострадали два человека

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В субботу днем глава Пятигорска сообщил о взрыве с последующим возгоранием, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности.
"На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники.
