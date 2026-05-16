В Пятигорске при взрыве на газовой автозаправке пострадали два человека
13:29 16.05.2026 (обновлено: 13:36 16.05.2026)

В Пятигорске при взрыве на газовой автозаправке пострадали два человека

© Фото : пресс-служба главы Пятигорска
Дым на месте взрыва в Пятигорске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске произошел взрыв на газовой автозаправке при разгрузке газовоза.
  • Два человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В субботу днем глава Пятигорска сообщил о взрыве с последующим возгоранием, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности.
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
