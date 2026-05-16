10:06 16.05.2026
Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС

Володин: выход Армении из ЕАЭС грозит потерей не менее 5 миллиардов долларов

Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот Армении с Россией упал на 45,4% в 2025 году на фоне разговоров о стремлении республики вступить в Евросоюз.
  • Выход Армении из ЕАЭС может привести к потере армянской экономики не менее 5 миллиардов долларов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
  • Володин отметил, что за десять лет членства в ЕАЭС ВВП Армении увеличился в 2,5 раза.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Товарооборот Армении с Россией упал на 45,4% в 2025 году на фоне разговоров о стремлении республики вступить в Евросоюз, а выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по оценкам экспертов, грозит армянской экономике потерей не менее 5 миллиардов долларов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП - не менее 5 млрд долл... На фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с нашей страной в 2025 году резко упал на 45,4%. И эта негативная тенденция сохраняется", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году, за десять лет ее членства ВВП страны увеличился в 2,5 раза - с 10,55 до 26,37 миллиарда долларов.
"Помимо доступа к огромному рынку сбыта получила льготы в энергетике. Наша страна продает Армении газ по 177,5 долл./тыс. куб. м. В это время цена в Европе составляет 633 долл./тыс. куб. м. 25% экспорта Армении приходится на Россию", - отметил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что граждане России, работающие в Армении, строящие там бизнес, начали сворачивать предприятия. По его словам, они уезжают в связи со сложившейся ситуацией неопределенности в будущем и проблемами, которые могут возникнуть.
"Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам", - добавил парламентарий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Путин заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".
ЭкономикаАрменияРоссияЕвропаНикол ПашинянВладимир ПутинВячеслав ВолодинЕвразийский экономический союзГосдума РФ
 
 
