Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Товарооборот Армении с Россией упал на 45,4% в 2025 году на фоне разговоров о стремлении республики вступить в Евросоюз, а выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по оценкам экспертов, грозит армянской экономике потерей не менее 5 миллиардов долларов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП - не менее 5 млрд долл... На фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз товарооборот с нашей страной в 2025 году резко упал на 45,4%. И эта негативная тенденция сохраняется", - написал Володин в своем канале на платформе " Макс ".

Он напомнил, что Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году, за десять лет ее членства ВВП страны увеличился в 2,5 раза - с 10,55 до 26,37 миллиарда долларов.

"Помимо доступа к огромному рынку сбыта получила льготы в энергетике. Наша страна продает Армении газ по 177,5 долл./тыс. куб. м. В это время цена в Европе составляет 633 долл./тыс. куб. м. 25% экспорта Армении приходится на Россию", - отметил председатель Госдумы

Володин подчеркнул, что граждане России , работающие в Армении, строящие там бизнес, начали сворачивать предприятия. По его словам, они уезжают в связи со сложившейся ситуацией неопределенности в будущем и проблемами, которые могут возникнуть.

"Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам", - добавил парламентарий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.