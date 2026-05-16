08:01 16.05.2026
В МККК рассказали, о чем военнопленные пишут близким

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
МОСКВА,16 мая - РИА Новости. Многие военнопленные в своих письмах близким говорят о любви, рассказала в интервью РИА новости глава делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Москве Рания Машлаб.
"Мы присутствием в личной жизни этих людей. Через нас проходят письма, которые военнопленные отправляют своим близким. Кто-то признается в любви своей жене, кто-то делает предложение, кто-то сообщает плохие новости. Все это проходит через мою жизнь", - сказала она агентству.
По словам Машлаб, участие в историях этих людей - одновременно привилегия и ответственность.
"Я не могу разглашать эти истории, не могу ни с кем ими поделиться, только с самой собой", - добавила она.
