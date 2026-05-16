В МККК рассказали, о чем военнопленные пишут близким

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб рассказала, что военнопленные в письмах близким часто говорят о любви.

Рания Машлаб отметила, что участие в историях военнопленных — это одновременно привилегия и ответственность для сотрудников МККК.

МОСКВА,16 мая - РИА Новости. Многие военнопленные в своих письмах близким говорят о любви, рассказала в интервью РИА новости глава делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Москве Рания Машлаб.

"Мы присутствием в личной жизни этих людей. Через нас проходят письма, которые военнопленные отправляют своим близким. Кто-то признается в любви своей жене, кто-то делает предложение, кто-то сообщает плохие новости. Все это проходит через мою жизнь", - сказала она агентству.

По словам Машлаб, участие в историях этих людей - одновременно привилегия и ответственность.