Власов остался на 29-м месте в генеральной классификации "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
19:09 16.05.2026 (обновлено: 19:20 16.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 42-е место на восьмом этапе многодневки «Джиро д'Италия».
  • В генеральной классификации Александр Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды.
  • Этап протяженностью 156 км выиграл эквадорец Джонатан Нарваэс из UAE Team Emirates.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 42-е место на восьмом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 156 км выиграл эквадорец Джонатан Нарваэс из UAE Team Emirates, преодолев дистанцию за 3 часа 27 минут 26 секунд. Вторым стал норвежец Андреас Лекнессунд, представляющий команду Uno-X Mobility (отставание - 32 секунды), третье место занял его соотечественник и одноклубник Мартин Тьетта (+0,42). Власов финишировал 42-м (отставание - 1 минута 53 секунды).
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 34 часа 28 минут 42 секунды. Вторым идет датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma (+3.15), третьим - австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+3.34). Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды.
Девятый этап многодневки протяженностью 184 км по маршруту Червия - Корно алле Скале пройдет 17 мая.
