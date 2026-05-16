Ученые объявили о нахождении библейского города Вифсаиды Галилейской

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В начале мая в Сети вспыхнула новая теория: ученые утверждают, что археологический памятник, известный как Эль-Арадж, является руинами Вифсаиды — города в Галилее, несколько раз упомянутого в Новом Завете.
Как такое возможно? И почему это так важно?
Город, где совершались чудеса
Именно в Вифсаиде Галилейской, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первых апостолов и совершил самые известные чудеса. По преданию, здесь Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек.
Есть еще множество не столь известных свидетельств о чудесах, сотворенных Христом. Но что удивительно: все они происходят в Вифсаиде Галилейской.
Десяток лет исследований
Местонахождение города долгое время оставалось загадкой. И вот, выступая в Вашингтоне 5 мая, руководитель раскопок Стивен Нотли заявил, что "растущее количество свидетельств, по сути, подтверждает", что Эль-Арадж — это библейская Вифсаида.
Этот вывод был сделан на основе многолетних исследований, которые, по словам ученых, значительно укрепили их уверенность в том, что это место действительно существовало.
Раскопки в Эль-Арадже начались в 2016 году после того, как археологи определили, что это место может быть Вифсаидой. Эта гипотеза получила подтверждение в 2017 и 2018 годах, когда ученые обнаружили рыболовные грузила и руины большой византийской базилики, предположительно, являвшейся давно утраченной так называемой Церковью апостолов.
По мнению экспертов, церковь очень похожа на описанную в трудах епископа VIII века Виллибальда, который посетил Вифсаиду во время паломничества около 725 года нашей эры и рассказал, что видел церковь, построенную на месте дома апостолов Петра и Андрея.
Среди важных находок в этой базилике — мозаика, обнаруженная в 2022 году, с надписью "Глава апостолов и хранитель ключей небесных, заступись за него и его детей Георгия и Феофано".
Пожар на месте раскопок
В 2025 году в районе раскопок случился лесной пожар, в результате которого обнажились стены, насыпи и фрагменты керамики римской эпохи, разбросанные по всей территории. Хотя лесной пожар уничтожил большую часть растительности заповедника, он невольно способствовал археологическим работам.
Примечательно, что ранневизантийская церковь и ее защитные покрытия уцелели, сохранив важные свидетельства истории этого места.
"Пожар стал неприятным событием, но он дал нам редкую возможность изучить место происшествия с минимальными помехами", — отмечает участник раскопок Мордехай Авиам.
© Фото : Museum of the Bible 2026Мозаика, обнаруженная во время раскопок в местности Эль-Арадж, Израиль
Значение открытия
Раскопки в Вифсаиде стали одним из самых обсуждаемых проектов в области библейской археологии в Израиле, поскольку в Новом Завете Вифсаида неоднократно упоминается как центр служения Иисуса.
После многолетних споров о том, где на самом деле находилась Вифсаида, исследователи пришли к выводу, что находки в Эль-Арадже, возможно, наконец-то дали ответ на одну из самых древних загадок библейской археологии.