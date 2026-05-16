Умерла бельгийская велогонщица Михильсен

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Чемпионка Бельгии по велоспорту среди юниоров Йильке Михильсен скончалась на 20-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщается в аккаунте экс-спортсменки в Instagram*.

Михильсен несколько лет боролась с саркомой Юинга - злокачественной опухолью, которая возникает в костях или окружающих мягких тканях. В мае она объявила о прекращении химиотерапии из-за отсутствия результата и полного истощения организма.

"Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007 - 15.05.2026", - говорится в последней записи велогонщицы.

Михильсен являлась многократной чемпионкой страны среди юниоров. Также она выигрывала первенство страны в молодежных категориях.