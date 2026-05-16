Колескина и Семин стали победителями первого этапа велогонки "Россия" - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
19:26 16.05.2026
Колескина и Семин стали победителями первого этапа велогонки "Россия" в Костроме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Колескина и Михаил Семин стали победителями первого этапа велогонки "Россия" в Костроме.
  • В первом этапе велогонки "Россия" участвовало более 60 спортсменов, которые проехали дистанцию 45 км между Нерехтой и Рудино.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Марина Колескина и Михаил Семин стали победителями первого этапа велогонки "Россия" в Костроме.
В период с 16 мая по 12 сентября состоятся восемь этапов многодневной велогонки "Россия", суммарная протяженность дистанции - около 500 километров. Старты с участием профессионалов и любителей также будут проходить во Владимире, Суздале, Ярославле, Иванове, Калязине, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде. Заключительный этап 12 сентября примет Москва, он пройдет на Воробьевых горах. Второй этап гонки состоится 6 июня во Владимире и Суздале.
В первом этапе участвовало более 60 спортсменов, которые проехали дистанцию 45 км между Нерехтой и Рудино. В соревнованиях женщин победила Марина Колескина (результат – 1 час 9 минут 56 секунд). Второе место заняла Анастасия Корчагина (1.15,37), третье – Мария Курносова (1.17,16). У мужчин призовую тройку составили Михаил Семин (59 минут 35 секунд), Николай Жариков (1.00,50) и Андрей Агапов (1.03,50).
В проходившем в этот день велосипедном фестивале в Вологде приняли участие более тысячи человек.
