Костромская область принимает велогонку "Россия"

17:29 16.05.2026
Костромская область первой из "Золотого кольца" принимает велогонку "Россия"

© Фото : пресс-служба администрации Костромской областиВелогонка "Россия"
КОСТРОМА, 16 мая - РИА Новости. Костромская область первой из регионов "Золотого кольца" принимает Всероссийскую велогонку "Россия", сообщает администрация региона.
Велогонка "Россия" — масштабный всероссийский спортивный проект, объединяющий любителей велоспорта со всей страны. Мероприятие проходит при поддержке президента России Владимира Путина, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций. В этом году впервые в истории маршрут проходит по городам Золотого кольца России.
"Старт состязаниям дан в Костромской области. Это не случайно. Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет развитие туристического направления одним из ключевых драйверов региональной экономики", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, в 2025 году Костромскую область посетили 2,1 миллиона туристов. Ежегодный рост турпотока - более 18%. Регион несколько лет входит в топ-5 по популярности среди российских маршрутов.
В спортивных мероприятиях участвуют более 700 костромичей и гостей региона.
Ситников приветствовал спортсменов, отметив, что в регионе очень любят велоспорт. По его словам, в Костроме, во многих районных центрах можно увидеть большое количество велосипедистов — взрослые едут на работу, дети в школу.
"За последние пять лет количество желающих заниматься велоспортом в области выросло на 30%. А благодаря инициативам президента Владимира Владимировича Путина, благодаря тому, что за последнее десятилетие в области построены десятки спортивных объектов — бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтированы спортзалы в районных школах, имеются все возможности заниматься — костромичи показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях", - сказал Ситников.
Сегодня две трети жителей Костромской области - это более 336 тысяч человек, вовлечены в занятия спортом, отмечают в областной администрации. Костромская область отмечена Минспорта в числе регионов-лидеров по организации работы в сфере физкультуры и спорта.
"Мы любим спорт. Мы дружим со спортом. Вы получите массу положительных эмоций, впечатлений, полюбите наш костромской край, наши красоты, природу, архитектуру, наших гостеприимных костромских людей. Всем спортсменам успехов и достижений. Кострома всегда вас ждет", - отметил секретарь костромского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель костромской областной думы Алексей Анохин.
 
