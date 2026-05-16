Депутат ЕП заявил, что Великобритания запретила ему въезд в страну

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил, что власти Соединенного Королевства запретили ему и нидерландской активистке и противнику иммиграции Еве Влаардингербрук въезд в страну.
"Сильно измотанный премьер (Великобритании Кир - ред.) Стармер положил конец свободе слова (в Соединенном Королевстве - ред.) и запретил Петру Быстрону и Еве Влаардингербрук въезд в страну", - заявил политик у себя на странице в соцсети X.
Как заявил Быстрон, политик, который в 2026 году запрещает другому политику въезд в страну, испытывает страх перед реальностью. Он также добавил, что правительство Кира Стармера "в панике".
Ранее канцелярия британского премьера выпустила заявление, в котором говорилось, что 11 активистам был запрещен въезд в Великобританию. Въезд запретили, в частности, американской активистке Валентине Гомес. Даунинг-стрит уличил ее в "подстрекательской и бесчеловечной риторике в адрес мусульман". Стармер также предупредил участников готовящегося марша, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".
