Депутат ЕП заявил, что Великобритания запретила ему въезд в страну
02:06 16.05.2026
Депутат ЕП заявил, что Великобритания запретила ему въезд в страну

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон заявил, что власти Великобритании запретили ему въезд в страну.
  • Быстрон должен был выступать на марше националистов в Лондоне, организатором которого является правый и антиисламский активист Томми Робинсон.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил, что власти Соединенного Королевства запретили ему и нидерландской активистке и противнику иммиграции Еве Влаардингербрук въезд в страну.
"Сильно измотанный премьер (Великобритании Кир - ред.) Стармер положил конец свободе слова (в Соединенном Королевстве - ред.) и запретил Петру Быстрону и Еве Влаардингербрук въезд в страну", - заявил политик у себя на странице в соцсети X.
Как заявил Быстрон, политик, который в 2026 году запрещает другому политику въезд в страну, испытывает страх перед реальностью. Он также добавил, что правительство Кира Стармера "в панике".
Издание Bild пишет, что Быстрон должен был выступать на крупном марше националистов, организатором которого является правый и антиисламский активист Томми Робинсон. Сам марш пройдет в субботу в Лондоне.
Ранее канцелярия британского премьера выпустила заявление, в котором говорилось, что 11 активистам был запрещен въезд в Великобританию. Въезд запретили, в частности, американской активистке Валентине Гомес. Даунинг-стрит уличил ее в "подстрекательской и бесчеловечной риторике в адрес мусульман". Стармер также предупредил участников готовящегося марша, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".
