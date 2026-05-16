Депутат ЕП заявил, что Великобритания запретила ему въезд в страну

Быстрон должен был выступать на марше националистов в Лондоне, организатором которого является правый и антиисламский активист Томми Робинсон.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон заявил, что власти Соединенного Королевства запретили ему и нидерландской активистке и противнику иммиграции Еве Влаардингербрук въезд в страну.

Как заявил Быстрон, политик, который в 2026 году запрещает другому политику въезд в страну, испытывает страх перед реальностью. Он также добавил, что правительство Кира Стармера "в панике".

Издание Bild пишет, что Быстрон должен был выступать на крупном марше националистов, организатором которого является правый и антиисламский активист Томми Робинсон. Сам марш пройдет в субботу в Лондоне