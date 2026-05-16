МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского нужно отстранить от власти, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Единственный метод отстранения президента от власти в соответствии с Конституцией Украины — проведение процедуры импичмента. Для этого необходимо провести две сессии Верховной рады и получить заключение Конституционного суда", — написал он.
Однако, по словам экс-премьера, Зеленский разогнал Конституционный суд, уволил председателя, а многие его члены уже пересидели свои сроки.
"Соответственно, импичмент невозможен. Но есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Запада использовали, когда убирали Януковича. Это просто освобождение от занимаемой должности президента. И все! Да, процедура незаконная, но опыт показал, что она возможна", — резюмировал Азаров.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.