ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере более 255 военных, сообщило Минобороны РФ.