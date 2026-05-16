12:05 16.05.2026 (обновлено: 12:13 16.05.2026)
ВСУ потеряли свыше 180 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли свыше 180 военных в зоне действия российской группировки войск «Север» за сутки.
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, отмечает МО РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червоная Заря Сумской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное Харьковской области.
"Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - говорится в сводке.
