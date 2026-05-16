В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 10.47 мск.
Помимо Киева, сигнал воздушной тревоги также звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.
