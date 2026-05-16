Рейтинг@Mail.ru
Из роты БПЛА "Китайцы" бригады ВСУ дезертировали десятки националистов - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 16.05.2026
Из роты БПЛА "Китайцы" бригады ВСУ дезертировали десятки националистов

РИА Новости: в Сумах десятки украинских националистов дезертировали из ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятки националистов из роты БПЛА «Китайцы» 80-й бригады ВСУ дезертировали после приказа выйти на боевые позиции.
  • Между бойцами роты и командованием была договоренность о формальном присутствии украинских дроноводов в зоне боевых действий на финансовой основе.
  • Около 20 военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Запселье в Сумской области.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Десятки националистов из привилегированной ударной роты БПЛА "Китайцы" 80-й бригады ВСУ дезертировали после приказа выйти на боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумах дезертировали десятки националистов из привилегированной роты ударных БПЛА "Китайцы", входящей в 80-ю отдельную десантно-штрурмовую бригаду ВСУ. Причиной стал приказ командования о необходимости выдвижения на позиции", - сообщили в российских силовых структурах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Украинские операторы БПЛА помогли ВС России отбить контратаку
06:48
Отмечается, что между бойцами и командованием была договоренность на финансовой основе о формальном присутствии украинских дроноводов в зоне боевых действий.
Ранее РИА Новости передавало, что около 20 военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Запселье в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала