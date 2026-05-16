Из роты БПЛА "Китайцы" бригады ВСУ дезертировали десятки националистов

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Десятки националистов из привилегированной ударной роты БПЛА "Китайцы" 80-й бригады ВСУ дезертировали после приказа выйти на боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что между бойцами и командованием была договоренность на финансовой основе о формальном присутствии украинских дроноводов в зоне боевых действий.