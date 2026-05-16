"Россия сдерживается". В США раскрыли, что на самом деле грозит Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия воздерживается от применения против Украины своего мощного военного потенциала, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал. <…> У нее есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против украинцев. Но россияне этого не делают, по крайней мере не в той степени, в какой могли бы", — отметил он.
В то же время Биб выразил обеспокоенность, что ситуация развивается по крайне опасному сценарию.
"Но, честно говоря, я считаю, что мы движемся к очень опасной ситуации. И если США в ближайшее время не смогут использовать свое оставшееся влияние, чтобы направить конфликт на Украине к какому-либо компромиссу, то, думаю, уже к осени мы можем оказаться в зоне серьезного риска", — подчеркнул эксперт.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. При этом глава государства подчеркивал, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.