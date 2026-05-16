В Дагестане вынесли приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО - РИА Новости, 16.05.2026
01:24 16.05.2026 (обновлено: 09:32 16.05.2026)
В Дагестане вынесли приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО

© Шамиль Хадулаев/Telegram
Трое сотрудников ППС во время инцидента со смертью участника СВО Ахмеда Джабраилова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Махачкале назначил по шесть лет лишения свободы трем сотрудникам полиции по делу о гибели участника специальной военной операции Ахмеда Джабраилова в отделе полиции.
  • Согласно материалам дела, полицейские избили Джабраилова, применили электрошокер, а также один из сотрудников сдавливал ему грудную клетку и живот, что вызвало механическую асфиксию и смерть.
МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил по шесть лет лишения свободы трем сотрудникам полиции по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что 9 июля 2024 года в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Хадулаев сообщал, что умерший Ахмед Джабраилов был участником спецоперации, эту информацию позже подтвердили и в СК России. Были арестованы трое сотрудников патрульно-постовой службы.
"Судья Советского районного суда города Махачкалы… вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве участника СВО Ахмеда Джабраилова в Советском отделе полиции Махачкалы. Каждый из них получил по шесть лет лишения свободы", – написал Хадулаев.
Ранее пресс-служба судов Дагестана сообщала со ссылкой на материалы дела, что на территории административного здания Советского РОВД Махачкалы полицейские избили Джабраилова руками и ногами, а также применили электрошокер. Затем один из сотрудников коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, повлекшую его смерть.
