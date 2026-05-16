Власти Тюменской области сообщили о плановой реализации нацпроектов
09:57 16.05.2026
Власти Тюменской области сообщили о плановой реализации нацпроектов

В Тюменской области заключили более 80% контрактов в рамках нацпроектов

ТЮМЕНЬ, 16 мая — РИА Новости. Национальные проекты в Тюменской области реализуются в плановом режиме, на конец апреля заключено более 80% контрактов, необходимых для реализации 20 региональных проектов в рамках нацпроектов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Национальные проекты в Тюменской области воплощаются в жизнь в плановом режиме. По данным на 30 апреля, заключено более 80% контрактов, необходимых для реализации 20 региональных проектов в рамках нацпроектов. При этом благодаря внимательному и профессиональному подходу к закупочным процедурам удалось сэкономить порядка 200 миллионов рублей бюджетных средств", - сообщается по итогам очередного совещания по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Моор.
Отмечается, что общий показатель финансирования нацпроектов за счет бюджетных средств превысил 24%. При этом по одному из самых важных для людей нацпроектов "Семья" он достиг более чем 36%.
При реализации нацпроектов одной из важнейших задач является постоянная обратная связь с жителями региона.
"За четыре месяца 2026 года получено 90 отзывов от земляков. Большинство из них позитивные. Есть и конструктивные предложения, которые обязательно будут учтены в работе", - сообщает информцентр областного правительства.
