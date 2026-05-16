Власти Тюменской области сообщили о плановой реализации нацпроектов

«

"Национальные проекты в Тюменской области воплощаются в жизнь в плановом режиме. По данным на 30 апреля, заключено более 80% контрактов, необходимых для реализации 20 региональных проектов в рамках нацпроектов. При этом благодаря внимательному и профессиональному подходу к закупочным процедурам удалось сэкономить порядка 200 миллионов рублей бюджетных средств", - сообщается по итогам очередного совещания по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Моор.