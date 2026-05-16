23:42 16.05.2026
В Анталье литовский боксер избил водителя из-за зарядки телефона

Sabah: в Анталье литовский боксер избил водителя из-за зарядки телефона

Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литовский профессиональный боксер Робертас Котас избил водителя VIP-трансфера в турецкой Анталье после спора из-за зарядки телефона.
  • Во время движения автомобиля боксер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал наносить водителю удары.
  • Пострадавший водитель намерен добиваться наказания нападавшего и обращаться в международные инстанции, а профессиональная подготовка боксера рассматривается как отягчающее обстоятельство.
АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Литовский профессиональный боксер Робертас Котас избил водителя VIP-трансфера в турецкой Анталье после спора из-за зарядки телефона, сообщает газета Sabah.
По данным издания, инцидент произошел вечером в пятницу. Водитель трансфера Мехмет Озкан забрал клиента из отеля и направлялся по маршруту, когда между ним и пассажиром - литовским профессиональным боксером Робертасом Котасом - возник конфликт.
Как рассказал пострадавший, пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, положил телефон на переднее сиденье, однако водитель не понял, что тот просил поставить устройство на зарядку. После этого, по словам Озкана, боксер начал наносить ему удары во время движения автомобиля.
"Я ехал со скоростью примерно 70-80 километров в час. Пытался остановить машину, но это было очень трудно. Автомобиль бросало из стороны в сторону. Я хотел выбраться наружу, но не мог даже отстегнуть ремень безопасности, потому что удары продолжались", - рассказал водитель.
По словам Озкана, после остановки автомобиля нападавший вытащил его наружу и продолжил избивать. Позже пострадавшему удалось вызвать полицию и скорую помощь. Его доставили в государственную больницу города Серик, где он провел несколько часов под наблюдением врачей.
По словам водителя, он только от полицейских узнал, что напавший на него является профессиональным чемпионом по боксу.
"Полицейские сказали мне: "Тебе повезло легко отделаться". Когда они показали его фотографию и сообщили, что он чемпион по боксу, я был в шоке. Я благодарю Бога, что остался жив", - заявил Озкан.
По словам пострадавшего, он намерен добиваться наказания нападавшего и обращаться в международные инстанции. Адвокат Озкана заявил, что сторона намерена добиваться справедливого судебного разбирательства, подчеркнув, что профессиональная подготовка боксера должна рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
