Упавший в Турции беспилотник оказался украинским, сообщили СМИ

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Упавший в Турции беспилотник оказался украинским, пишет Dogru Haber.
"Украинский дрон-ловушка под названием "Майя" упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна", — говорится в публикации.
Отмечается, что причина — в технической неисправности.
Службы безопасности собрали обломки беспилотника. Его вес оценивается примерно в 25 килограммов. По данным газеты, никто не пострадал.