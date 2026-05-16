16:12 16.05.2026
В Турции россиянина задержали по делу о жестоком обращении с животными

Сотрудник полиции в Турции. Архивное фото
  • В турецкой Анталье задержали гражданина России по подозрению в жестоком обращении с животными.
  • Мужчина ожидает депортации и находится в Центре по возвращению мигрантов.
  • Российские дипломаты связались с турецкими компетентными органами и готовы оказать необходимое консульское содействие.
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Гражданин РФ, задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, он ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
О факте задержания российского гражданина ранее сообщили турецкие СМИ. По их данным, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, после чего россиянина задержала полиция. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов для последующей депортации.
"По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации. Обращений в Генконсульство с его стороны не поступало", - говорится в заявлении российского генконсульства.
Уточняется, что российские дипломаты связались с турецкими компетентными органами по данной ситуации и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий.
