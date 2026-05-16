В Турции россиянина задержали по делу о жестоком обращении с животными

АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Гражданин РФ, задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, он ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
О факте задержания российского гражданина ранее сообщили турецкие СМИ. По их данным, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, после чего россиянина задержала полиция. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов для последующей депортации.
"По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации. Обращений в Генконсульство с его стороны не поступало", - говорится в заявлении российского генконсульства.
Уточняется, что российские дипломаты связались с турецкими компетентными органами по данной ситуации и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий.