В Турции россиянина задержали по делу о жестоком обращении с животными

АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Гражданин РФ, задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, он ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

О факте задержания российского гражданина ранее сообщили турецкие СМИ. По их данным, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, после чего россиянина задержала полиция. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов для последующей депортации.