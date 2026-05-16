Турция продолжает переговоры с США по закупке F-35, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.05.2026
13:53 16.05.2026
Турция продолжает переговоры с США по закупке F-35, заявил Эрдоган

Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция продолжает переговоры с США по вопросу закупок американских истребителей F-35 и рассчитывает на положительный результат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Он отметил прогресс в реализации национального проекта истребителя пятого поколения KAAN.
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турция продолжает контакты с США по вопросу закупок американских истребителей F-35 и рассчитывает на положительный результат переговоров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши требования по поводу F-35 всем известны. Наши коллеги продолжают вести переговоры со своими американскими партнерами. Мы надеемся на положительный результат", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Казахстана.
Турецкий лидер также отметил прогресс в реализации национального проекта истребителя пятого поколения KAAN. По его словам, проект ежедневно развивается и после его завершения для Турции начнется "новая глава" в оборонной промышленности.
Эрдоган подчеркнул, что KAAN является лишь первым этапом, и Турция намерена создавать еще более современные и мощные модели вооружений.
Президент Турции заявил, что продукция турецкого оборонного сектора вызывает растущий интерес во всем мире. В качестве примера он привел выставку SAHA Expo 2026, прошедшую в Стамбуле, где, по его словам, были представлены более 200 новых разработок, а объем заключенных сделок достиг 8 миллиардов долларов.
Эрдоган отметил, что выставку посетили более 150 тысяч человек, что, по его мнению, продемонстрировало уровень развития турецкой оборонной промышленности и укрепило амбиции Анкары в этой сфере.
