Число российских туристов в Карловых Варах резко сократилось

ПРАГА, 16 мая - РИА Новости. Число туристов из России, которые посетили известный своими курортами Карловарский край Чехии, сократилось почти на 93% за последние шесть лет, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Если в 2019 году курорты Карловарского края посетили 83 048 российских туристов, то в 2025 году их число сократилось до 6 355, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Чехии.
В 2019 году россияне провели на чешских курортах 762 547 ночей, а в 2025 году - всего 30 680.
При этом, резкий отток россиян начался в 2020 году, когда курорты Карловых Вар посетило только 18 811 российских туристов.
В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов. Некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Снижение числа россиян на чешских курортах произошло на фоне последствий пандемии коронавируса, принятия европейских санкций против России и сложностей с авиасообщением.
