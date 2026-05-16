Рейтинг@Mail.ru
Число российских туристов в Карловых Варах резко сократилось - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:54 16.05.2026
Число российских туристов в Карловых Варах резко сократилось

Число российских туристов в Карловых Варах за шесть лет сократилось почти на 93%

© РИА Новости / Александр КурановКарловы Вары
Карловы Вары - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Александр Куранов
Карловы Вары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число туристов из России в Карловарском крае Чехии сократилось почти на 93% за последние шесть лет.
  • В 2019 году курорты Карловарского края посетили 83 048 российских туристов, а в 2025 году — 6 355.
  • Снижение числа россиян на чешских курортах произошло на фоне последствий пандемии коронавируса, принятия европейских санкций против России и сложностей с авиасообщением.
ПРАГА, 16 мая - РИА Новости. Число туристов из России, которые посетили известный своими курортами Карловарский край Чехии, сократилось почти на 93% за последние шесть лет, выяснило РИА Новости на основе открытых статистических данных.
Если в 2019 году курорты Карловарского края посетили 83 048 российских туристов, то в 2025 году их число сократилось до 6 355, свидетельствуют изученные РИА Новости данные статистического управления Чехии.
Старт пляжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Спрос на отели на Черном море может вырасти на 25% из-за ситуации с Ираном
Вчера, 07:10
В 2019 году россияне провели на чешских курортах 762 547 ночей, а в 2025 году - всего 30 680.
При этом, резкий отток россиян начался в 2020 году, когда курорты Карловых Вар посетило только 18 811 российских туристов.
В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов. Некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Снижение числа россиян на чешских курортах произошло на фоне последствий пандемии коронавируса, принятия европейских санкций против России и сложностей с авиасообщением.
Побережье Сиде - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Назван бюджет россиян на отдых за рубежом
13 мая, 06:57
 
ТуризмРоссияКарловарский крайЧехияКарловы ВарыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала