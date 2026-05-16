02:54 16.05.2026
В РПЦ рассказали, когда будет день рождения Церкви в 2026 году

Иеромонах Макарий: День Святой Троицы в 2026 году отметят 31 мая

  • День Святой Троицы в 2026 году отметят 31 мая, рассказал иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
  • Торжество, добавил он, приходится на 50-й день после Пасхи, поэтому его также называют Пятидесятницей.
  • День Святой Троицы, отметил клирик, считается днем рождения христианской Церкви.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. День Святой Троицы в 2026 году отметят 31 мая, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
Праздник Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Поэтому его также называют Пятидесятницей.
"Вычисляется день очень просто. Пятидесятница – 50 дней, счет начинали с первого дня. 50 дней – это 7 недель, седьмое воскресенье после Пасхи (31 мая – ред.)", – сказал священнослужитель РИА Новости.
В Ветхом завете Пятидесятница была посвящена тому что через 50 дней после исхода из Египта пророк Моисей на горе Синай получил заповеди от Господа Торы. В Новом завете говорится, что уже после Вознесения Христова во время иудейской Пятидесятницы на апостолов по слову Христа снизошел Святой дух в виде огненных языков.
По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Спасителя. Именно поэтому день Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.
