ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе

- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
- Изз ад-Дин аль-Хаддад работал над восстановлением потенциала движения и планированием атак.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности объявляют, что вчера (в пятницу) в результате точного удара в районе города Газа был ликвидирован террорист Изз ад-Дин аль-Хаддад. Хаддад возглавлял военное крыло ХАМАС и был одним из организаторов жестокой резни 7 октября", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.