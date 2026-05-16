13:30 16.05.2026
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе

Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
  • Изз ад-Дин аль-Хаддад работал над восстановлением потенциала движения и планированием атак.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности объявляют, что вчера (в пятницу) в результате точного удара в районе города Газа был ликвидирован террорист Изз ад-Дин аль-Хаддад. Хаддад возглавлял военное крыло ХАМАС и был одним из организаторов жестокой резни 7 октября", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
По данным военных, Хаддад занял эту должность после ликвидации предыдущего лидера ХАМАС в палестинском анклаве Мохаммеда Синвара и в последнее время работал над восстановлением потенциала военного крыла движения и планированием атак против жителей Израиля и военнослужащих ЦАХАЛ.
