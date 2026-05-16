Синоптик рассказал, какие регионы окажутся в эпицентре ненастья в выходные

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные, в эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.