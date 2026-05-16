Медведев и Синнер не доиграли полуфинал "Мастерса" из-за дождя - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Теннис
 
00:25 16.05.2026 (обновлено: 07:51 16.05.2026)
Медведев и Синнер не доиграли полуфинал "Мастерса" из-за дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме между Даниилом Медведевым и Янником Синнером перенесен из-за дождя.
  • Встреча была прервана в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Матч полуфинала турнира серии "Мастерс" в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером перенесен из-за дождя на 16 мая.
Встреча была прервана в пятницу в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера. Первый сет завершился победой итальянца 6:2, второй выиграл девятая ракетка мира Медведев - 7:5.
Победитель встречи выйдет в финал турнира, где встретится с норвежцем Каспером Руудом (25-й номер рейтинга).
Также перенесен полуфинальный матч парного турнира, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.
