В Сбербанке дали совет компаниям, как избежать технологического коллапса

"Ключевая задача в том, чтобы выстроить архитектуру, которая локализует отказ и продолжит работать. Мы делаем ставку на бизнес-способности на микросервисах, каждая из которых управляется отдельно. Это не даст сбоям распространяться по всей системе", - сообщил он.

Следующим уровнем, по словам Меньшова, является сквозная наблюдаемость, когда компания не просто фиксирует поломку, а понимает, где конкретно она произошла, почему это случилось и что будет дальше.

"Мы вкладываемся в три вещи. Первое - платформенная инженерия: единый технологический стек, на котором стоят все ключевые сервисы, чтобы инцидент не "расползался". Второе - автономные практики наблюдаемости: ИИ-агенты, которые видят аномалии раньше человека и локализуют проблему до того, как она стала клиентской. Третье - культура разбора: каждый значимый инцидент превращается в изменение в коде или процессе за дни, а не за кварталы", - прокомментировал старший вице-президент.