В Сбербанке дали совет компаниям, как избежать технологического коллапса
10:25 16.05.2026 (обновлено: 10:46 16.05.2026)
Сбербанк советует компаниям выстраивать локализующую отказ при сбоях архитектуру

  • Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов посоветовал компаниям выстроить архитектуру, которая локализует отказ и продолжит работать, делая ставку на бизнес-способности на микросервисах.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компаниям следует выстроить архитектуру во избежание технологического коллапса, которая локализует сбой и обеспечит продолжение работы, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.
"Ключевая задача в том, чтобы выстроить архитектуру, которая локализует отказ и продолжит работать. Мы делаем ставку на бизнес-способности на микросервисах, каждая из которых управляется отдельно. Это не даст сбоям распространяться по всей системе", - сообщил он.
Следующим уровнем, по словам Меньшова, является сквозная наблюдаемость, когда компания не просто фиксирует поломку, а понимает, где конкретно она произошла, почему это случилось и что будет дальше.
Однако, когда инцидент все же возникает, скорость реакции критична, поэтому Сбербанк внедряет автоматическое переключение трафика и механизмы самолечения.
"Мы вкладываемся в три вещи. Первое - платформенная инженерия: единый технологический стек, на котором стоят все ключевые сервисы, чтобы инцидент не "расползался". Второе - автономные практики наблюдаемости: ИИ-агенты, которые видят аномалии раньше человека и локализуют проблему до того, как она стала клиентской. Третье - культура разбора: каждый значимый инцидент превращается в изменение в коде или процессе за дни, а не за кварталы", - прокомментировал старший вице-президент.
